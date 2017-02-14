Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumu kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bütün vatandaşlarımızdan tek bir şey istiyorum, Nisan'ın 16'sında yapılacak referandum, bir parti seçimi değil, bir demokrasi seçimi. Demokrasiden yana mı tavır takınacağız, otoriter yönetimden yana mı tavır takınacağız? O nedenle bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum, sandığa giderken düşünün." ifadelerini kullandı.



"YÜCE DİVAN HALKIN DİVANIDIR"



Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandum kararıyla ilgili, kararın sandıkta verileceğini belirterek, şunları söyledi:



"16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl Yüce Divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız."