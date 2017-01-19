Süreç böyle giderse referandum 2 veya 9 Nisan'da yapılabilir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş referanduma ilişkin tarih verdi. Kurtulmuş, süreç böyle giderse referandumun 2 veya 9 Nisan'da yapılabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yapılması öngörülen referandumun sonucuna ilişkin, "Şimdiden bir rakam söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim ama çok büyük oranda, rahat bir şekilde 'evet' oyunun çıkacağını düşünüyorum." dedi.



Kurtulmuş, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



TBMM'deki anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, teklifin maddelerinde ve tümü üzerinde yapılacak oylamalarda herhangi bir risk görmediğini söyledi.



Oylamalarda, 340 ve 347 arasında farklı rakamların çıktığını anımsatan Kurtulmuş, bundan sonra da milletvekillerinin iradelerinin değişmesinin çok mümkün olmadığını belirtti.



CHP'nin "Anayasa değişikliği teklifiyle rejim değiştiriliyor" söylemlerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, sürecin başından bu yana, AK Parti'nin hazırladığı paketin, MHP'nin pakete ilişkin çekince ve itirazlarının, iki partinin paket üzerinde yaptığı görüşmelerin çok şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.



Kurtulmuş, işin en başında CHP'nin de sürece katılmasının doğru olacağının ifade edildiğini kaydederek, "Buradaki en temel mesele şu, CHP bu meseleyi bir rejim değişikliği olarak algılıyor. Esas temel yanılgıları da bu. Bu bir sistem değişikliğidir, hükümet sistemi modeli değişikliğidir. Türkiye'de rejimin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. "



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Meclis'te ne oy verdiysek sandıkta da aynı oyu vereceğiz" dediğini hatırlatan Kurtulmuş, "Henüz kampanya başlamadı. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Sistemin ne getirdiği, ne götürdüğü tartışılacak. Sadece MHP tabanının değil CHP ve diğer partilerden dahi düşünerek bu meseleye 'evet' diyecek insanların çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"RAHAT BİR ŞEKİLDE 'EVET' ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Referandumda sandıktan çıkacak sonuca ilişkin tahmini ve referandumun ne zaman yapılacağı sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Şimdiden bir rakam söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim ama çok büyük oranda rahat bir şekilde 'evet' oyunun çıkacağını düşünüyorum. Şu anda Meclisteki oylamalar planladığımız şekilde gidiyor. Eğer bu şekilde süreç devam ederse, anayasanın bütünüyle ilgili oylamayı da bitirdiğimiz takdirde nisan ayının başında referanduma gidilir. 2 ya da 9 Nisan tarihleri gibi görünüyor şu anda ama Cumhurbaşkanımızın, Meclisin kararını ne zaman, ne şekilde onaylayacağı da bu süreci etkileyen bir husus."