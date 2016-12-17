Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü açtığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın acil durumlar için geçici olarak açıldığı belirtildi.



Üç gün boyunca çift yönlü açık olacak sınır kapısından hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların geçiş yapabileceği ifade edildi.



Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Kaynak: AA