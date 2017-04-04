Real Madrid'de Varane sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak.



Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Varane'ın sol bacağındaki kaslarda ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Varane 3-4 haftadan önce sahalara dönemeyecek. Fransız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih, ligdeki Atletico Madrid derbisi ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.



Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Varane, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.