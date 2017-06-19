Real Madrid'de Perez yeniden başkan

İspanya'nın Real Madrid Kulübünde, Florentino Perez 5. kez başkanlığa seçildi.

İspanya'nın Real Madrid Kulübünde, Florentino Perez 5. kez başkanlığa seçildi.



Kulüpte toplamda 14 yıl başkanlık yapan Florentino Perez, art arda üçüncü kez tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa getirildi.



Perez başkanlığında şimdiye kadar futbolda 18, basketbolda da 14 kupa kazanan Real Madrid, futbolda bu sezonu lig şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıyla bitirme başarısını gösterdi.



Kulüpte 2000-2006'da iki dönem başkanlık yapan Perez, takımın 3 sezon kupa kazanamaması sonrasında 26 Şubat 2006'da istifa etmişti. Real Madrid tarihinde sezon ortasında istifa eden ilk kulüp başkanı olan Perez, daha sonra 1 Haziran 2009'da tek aday olarak girdiği seçimde 3. kez başkan seçilmişti.



Real Madrid Kulübü Seçim Kurulunun ilanıyla 5. kez kulüp başkanı olan 70 yaşındaki Perez, normal şartlarda 4 yıl daha bu görevde kalacak.



Forbes dergisine göre 2015 yılında yaklaşık 2 milyar avroluk mal varlığıyla İspanya'nın en zenginleri sıralamasında 13. sırada yer alan ve "Grupo ACS" adlı inşaat firmasının başkanı olan Perez, 1979-1986 yıllarında girdiği siyasette başarılı olamamıştı.