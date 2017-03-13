Real Madrid yine liderliğe yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i 2-1 yenerek iki hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın 24. dakikasında Real Madrid kalecisi Keylor Navas'ın hatasını iyi değerlendiren Sanabria, Real Betis'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım aradığı beraberlik golünü 40. dakikada Cristiano Ronaldo ile buldu. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarı daha atak oynayan taraf Real Madrid olsa da iyi kapanan Betis savunmasını geçmekte zorlandı. Real Betis'te defans oyuncusu Cristiano Piccini 78. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 81. dakikada Toni Kroos'un kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Sergio Ramos attığı kafa golüyle Real Madrid'e 3 puanı getirdi.



Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 62'ye çıkararak, Deportivo deplasmanında kaybeden ve 60 puanda kalan Barcelona'dan liderliği iki hafta sonra geri aldı. Real Madrid'in 5 Şubat'ta kötü hava şartlarından dolayı ertelenen deplasmandaki Celta karşılaşmasından dolayı La Liga'da halen bir maçı eksik bulunuyor. Real Betis ise 28 puanla 14. sırada kaldı.



Bu arada Real Madrid formasıyla 69. golünü atan takım kaptanı Sergio Ramos, Roberto Carlos'u (68) geride bırakarak, kulüp tarihinde en çok gol atan 2. defans oyuncusu oldu. Ramos'un önünde 127 golle eski Real Madridli futbolcu Fernando Hierro bulunuyor. Özellikle kritik anlarda attığı gollerle öne çıkan Ramos, bu sezon toplam 11 kez rakip ağları havalandırarak Real Madrid'in en golcü 4. futbolcusu oldu.



Öte yandan karşılaşmayı statta izleyenler arasında Real Madrid'in eski futbolcusu Brezilyalı Ronaldo Nazario da vardı. Ronaldo, basına yaptığı kısa değerlendirmede "La Liga'da hiçbir şey kolay değil ve bunun farkındayız. Sonuna kadar zorlanacağımız kesin. Ama mevcut puan durumuna göre önde olduğumuz için şampiyonluk sadece bize bağlı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de varız." dedi.