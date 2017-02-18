Real Madrid seriye bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid, konuk ettiği Espanyol'u 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

La Liga'da 2 maçı eksik olmasına rağmen lider durumda bulunan RealMadrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Espanyol'u ağırladı.



Eflatun-beyazlılar, Alvaro Morata'nın 33. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de maçın kontrolünü elinde bulunduran başkent temsilcisi, Gareth Bale'ın 83. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkararak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



Müsabakanın 71. dakikasında Morata'nın yerine oyuna giren Bale, yaklaşık 3 ay sonra formasına kavuştu. Galli futbolcu, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla geçen yıl kasım ayında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ayak bileğinden sakatlanmıştı.



Ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükselten Real Madrid, puanını 52'ye çıkararak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 32 puanda kaldı.



- GAMERIO'DAN 5 DAKİKADA HAT-TRİCK



Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Kevin Gameiro, deplasmanda Sporting Gijon'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 dakika içinde "hat-trick" yaparak galibiyette başrol oynadı.



Başkent temsilcisi, Yannick Carrasco'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Sergio Alvarez'in 49. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Atletico Madrid, 61. dakikada oyuna dahil olan Gameiro'nun 80, 81 ve 85. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen Gamiero, La Liga tarihinde 5 dakika içinde "hat-trick" yapan 3. isim oldu. Organizasyonda daha önce Brezilyalı yıldız futbolcu Bebeto (1995-1996) ve İspanyol David Villa (2005-2006) bu başarıyı yakalamıştı.



Öte yandan İspanyol futbolcu Gabi, kaptanlığını üstlendiği Atletico Madrid ile La Liga'daki 250. maçına çıktı.



La Liga'da üst üste 3. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 45'e yükseltti. Bu sezon ligde 15. kez kaybeden Sporting Gijon ise 16 puanda kaldı.