Real Madrid, liderliği bırakmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendi.



İlk yarısı 0-0 sona eren maçta iki farkla yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Real Madrid, zorlu Villarreal deplasmanından 3 puan almayı başardı.



Villarreal, Trigueros (Dk. 50) ve Bakambu'nun (Dk. 56) golleri ile 2-0 öne geçti. 64. dakikada Gareth Bale ile farkı 1'e indiren Real Madrid, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi. 77. dakikada Karim Benzema'nın yerine oyuna giren Alvaro Morata ise 83. dakikada takımının galibiyet golünü attı.



Bu arada 74. dakikada Villarrealli futbolcu Bruno'nun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle verilen penaltı büyük tartışmalara neden oldu. Villareal teknik direktörü Fran Escriba bu pozisyonda hakeme itirazında ısrarcı olunca kırmızı kart görerek, saha dışına gönderildi. Villarreal'de ayrıca kaleci Asenjo 35. dakikada sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyince yerine Andres kaleye geçti.



Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 55'e çıkararak, 9. haftadan bu yana oturduğu liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Real Madrid'in kötü hava şartlarından geçen 5 Şubat'ta ertelenen deplasmandaki Celta karşılaşmasından dolayı halen 1 maçı eksik bulunuyor. Ligde 24. hafta sonunda lider Real Madrid'in ardından Barcelona (54) ve Sevilla (52) takımları geldi. Villarreal ise 39 puanla 6. sırada kaldı.