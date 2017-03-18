Real Madrid deplasmanda kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

La Liga'da son 2 haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid ile Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.



Athletic Bilbao'nun deneyimli oyuncusu Aritz Aduriz, 65. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1 yaptı. Bu golden 3 dakika sonra sahneye çıkan Casemiro, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.



Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bir maçı eksik Real Madrid, bu sonuçla puanını 65'e çıkararak haftayı lider tamamlamayı garantiledi.