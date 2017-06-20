Ramazanın ikliminden etkilenerek Müslüman oldu

Tekirdağ'a gelin gelen Moldova uyruklu Eujenia Petcu, ramazanın ikliminden etkilenerek Müslüman oldu.

Petcu, müftülükte İl Müftüsü İsmail İpek tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığı seçti.



Tekirdağ'a evlendikten sonra yerleşen Petcu, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenmesi sonrası Müslümanlığı seçtiğini ve Elif ismini aldığını söyledi.



Müslümanlığı seçen Elif Petcu'ya, Müftü İpek tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan, İslam dini ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren kitap seti ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.