Rakka'da son 2 günde 21 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile terör örgütü PKK/PYD'nin son 48 saat içindeki saldırılarında 7'si aynı aileden 21 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ile terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'ya son 48 saat içinde düzenlediği saldırılarda 21 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.



Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçaklarının havadan, PKK/PYD'nin karadan saldırdığı Rakka'da, son 2 gün içinde 7'si aynı aileden 21 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.



Koalisyon uçaklarının Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'in kontrolündeki güney kesimlerine ''beyaz fosfor'' bombalarıyla saldırdığını ifade eden kaynaklar, şehrin farklı kesimlerinde taraflar arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti.



1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, beyaz fosfor bombasının kullanımını tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.