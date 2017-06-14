'Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ile Komisyon üyesi Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Suriye'deki sivillerin durumunu genel olarak "oldukça kritik" şeklinde değerlendiren Pinheiro, "Bazen, (Rakka'da) DEAŞ'ın kontrolünde yaşayan bir sivil toplum olduğu gerçeğinin insanlar tarafından unutulduğu izlenimini ediniyoruz." dedi.



Rakka'da koalisyon hava saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çeken Pinheiro, söz konusu saldırıları "fazla aşırı" bulduğunu kaydetti.



"HAVA SALDIRILARINDA 300 SİVİL ÖLDÜ"



AA muhabirinin Rakka'daki sivil kayıplara ilişkin sorusu üzerine Komisyon üyesi Abuzayd, komisyon olarak sadece koalisyonun hava saldırılarını kayıt aldıklarını söyledi.



Abuzayd, "(Hava saldırıları sonucu) Sadece Mansoura köyünde 200 olmak üzere toplam 300 sivil öldü." dedi. Abuzayd, "sivil ölümlerin ne zaman gerçekleştiğini biliyor musunuz?" sorusuna, "Üzgünüm, bilmiyorum." yanıtını verdi. Bir komisyon yetkilisi ise sivil ölümlerin mart ayından bu yana gerçekleştiğini ileri sürdü.