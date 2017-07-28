Rakka'da 20-50 bin sivil mahsur

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller : 20 ila 50 bin sivil kuşatma altındaki Rakka'da mahsur ve tehlike altında.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altındaki Rakka'da 20 ila 50 bin kişinin çatışmaların ortasında sıkışıp kaldığını söyledi.



Mueller, BM Güvenlik Konseyine Ürdün'ün başkenti Amman'dan video konferans yoluyla katılarak, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.



Nisan ayından beri 200 binden fazla sivilin Rakka'dan kaçtığını belirten Mueller, sadece bu ay 30 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini ifade etti.



Mueller, "20 ila 50 bin sivil kuşatma altındaki Rakka'da mahsur ve tehlike altında. Rakka'dan çıkmaları mümkün değil. Mayın ve diğer patlayıcı mühimmatlar, keskin nişancılar ve hava saldırıları nedeniyle sivillerin hareket etmesi son derece zor." dedi.



DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve ölümlerin artmasından endişe duyduklarını söyleyen Mueller, çatışmalar nedeniyle insani yardımların yapılamadığına ve temmuz ayında kuşatma altındaki hiçbir bölgeye yardım ulaştırılamadığına dikkati çekti.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise Suriye rejiminin insani yardımların ulaştırılmasını engellediğini belirterek, rejimine yasal ve ahlaki zorunluluğunu yerine getirmesi ve insani erişime izin vermesi çağrısı çaptı.