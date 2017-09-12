Rakka'da 11 sivil daha öldürüldü

"Rakka sessizce katlediliyor" platformu, koalisyon güçlerinin hava saldırılarında Rakka'da 11 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin Rakka ilinde terör örgütü DEAŞ kontrolündeki bir mahallede, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısı sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



Terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı "Rakka sessizce katlediliyor" adlı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, bu sabah saatlerinde koalisyonun saldırısında 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, 24 Ağustos'taki açıklamasında, Rakka'da kapana kısılan 20 binden fazla sivilin tahliyesi için ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sürdürdüğü bombardımana ara verilmesi çağrısı yapmıştı.



BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu da 7 Eylül'deki raporunda, koalisyonun sivillere yönelik hava saldırılarından büyük endişe duyulduğu belirtilmişti. Raporda, terör örgütü PKK/PYD'nin öncülüğündeki SDG'nin Rakka'da "ciddi sayıda" sivili öldürdüğü ve yaraladığı ifade edilmişti.



