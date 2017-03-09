Rakka operasyonu konusunda verilmiş nihai bir karar yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu an itibarıyla Rakka operasyonunun tam olarak nasıl, kiminle, hangi gruplarla yapılacağı konusunda verilmiş nihai bir karar yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu an itibarıyla Rakka operasyonunun tam olarak nasıl, kiminle, hangi gruplarla yapılacağı konusunda verilmiş nihai bir karar yok. Bu değerlendirme ve müzakere süreci şu anda da devam ediyor." dedi.



RAKKA OPERASYONU HAKKINDA VERİLMİŞ NİHAİ BİR KARAR YOK



"PKK'nın uzantısı olan PYD-YPG gibi terör örgütleri üzerinden DEAŞ'la mücadele etmeye çalışmak ancak kendi ayağınıza kurşun sıkmak olur." diyen Kalın, "Açık söylüyorum, bugün Amerikan yönetimi içerisinde farklı görüşün olduğunu görüyoruz. Gelen açıklamalara baktığımız zaman da bunu çok net şekilde görmekteyiz. Bir tarafta 'Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alalım' diyorlar ama öbür tarafta da PYD-YPG üzerinden yürütülen operasyonların devam ettirilmesi için bir çabanın devam ettiğini de görüyoruz." ifadelerini kullandı.



İbrahim Kalın, "Biz bu mücadelede bütün müttefik ülkelerle beraber hareket ediyoruz, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. DEAŞ ile mücadelede en ön saflarda bulunan bir ülke olarak 2 bin küsur kilometrekarelik alanı nasıl temizlediysek, diğer bölgelerin de DEAŞ'tan temizlenmesi için bütün müttefiklerimizle iş birliğine hazırız. Ama bunu doğru aktörlerle, doğru gruplarla yapmak durumundayız." açıklamasında bulundu.