Rakipler aynı, puanlar farklı

Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında 10 puan toplarken, aynı rakipler karşısında ikinci yarı yenilmeyerek 20 puan elde etti.

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise aynı rakipler karşısında yenilmeyerek daha başarılı sonuçlar elde etti.



Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 10 puan toplarken, ikinci yarıda aynı rakipler karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazandı.



Karadeniz ekibi, sezonun ilk 8 haftasında Kasımpaşa'yı 2-0, Galatasaray ve Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Bordo-mavililer, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup oldu.



Trabzonspor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yenilgi yüzü görmedi.



Ligin ilk yarısındaki ilk 8 maçta sadece 4 gol atabilen bordo-mavililer, aynı takımlar karşısında ikinci yarıda 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, bu süreçte ilk yarı 10 gol yerken, ikinci yarıda sadece 2 golü kalesinde gördü.