Raf ömrü uzunsa dikkat!

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Kolivar, raf ömrü uzun olan ambalajlı ekmeklerde katkı maddesi kullanıldığını belirtti.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, günübirlik tüketim için üretilen ekmekte sadece un, su, maya ve tuz kullanıldığını, hiçbir katkı maddesi bulunmadığını ve katkı maddesinin fırıncıya ek masraf getirdiğini belirterek, "Raf ömrü uzun, ambalajlı ekmeklere dikkat edilmeli. Bu ekmeklerde katkı maddesi kullanılıyor." dedi.



Cihan Kolivar, Adana'da bir firma tarafından üretilen ekmekte genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanıldığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekiplerinin ciddi denetimleri bulunduğunu, GDO'lu katkı maddesi kullanılma ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.



Kolivar, günübirlik tüketim için üretilen ekmekte sadece un, su, maya ve tuz kullanıldığını belirterek, "Bu ekmekte hiçbir katkı maddesi olmaz. Zaten katkı maddesi fırıncıya ek masraf getiriyor." dedi.



İstanbul'daki fırıncıların günde ortama 2 bin 500 ekmek ürettiğini bildiren Kolivar, bunların yüzde 30'unu fırıncıların sattığını, kalan yüzde 70'lik kısmının ise bakkal, market, restoran ve lokanta gibi yerlere verildiğini söyledi.



"14 BİN LİRA PARA CEZASI VAR"



Cihan Kolivar, GDO'lu katkı maddesi kullanılması halinde para cezasının 14 bin 600 lira olduğunu belirterek, denetimin ciddi şekilde yapıldığını, bu yüzden GDO'lu katkı maddesinin rahat bir şekilde kullanılamayacağını savundu.



İstanbul genelinde faaliyet gösteren fırın sayısının 3 bin 500'e ulaştığını bildiren Kolivar, bunların yaklaşık üçte birinin, yani bin 100'ünün ruhsatsız olduğunu, buralardan ekmek alırken daha dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.



Kolivar, İstanbul'da rutubetin etkisiyle ekmeklerin hızlı bir şekilde bayatladığını ifade ederek, raf ömrü uzun, ambalajlı ekmeklere dikkat edilmesi gerektiğini, bu ekmeklerde katkı maddesi kullanıldığını söyledi.



İstanbul'da rutubet nedeniyle bazı üreticilerin ekmeğin raf ömrünü uzatmak için katkı maddesi kullandığını iddia eden Kolivar, şunları kaydetti:



"Ambalajlı, raf ömrü uzun ekmeklerde günübirlik ekmeklerde kullanılmayan katkı maddeleri olabiliyor. Bu yüzden sokaklarda, cami önlerinde, pazar yerlerinde satılan, ruhsatsız ve merdiven altı diye tabir edilen fırınlardaki ürünlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Raf ömrü uzun ekmekleri alırken doğru katkı maddesinin kullanıldığından emin olmak isteyen vatandaşlarımız ruhsatlı, kaçak olmayan fırınlardan ekmeklerini almalı. Vatandaşlarımız hijyeni olmayan fırınları ve satış yerlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirsin."