R. Madrid'in gözü Juve'nin rekorunda

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında, 40 resmi maçlık yenilmezlik serisine imza atan 4. kulüp oldu.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid ekibi, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile 3-3 berabere kalarak kulüp yenilmezlik serisi rekorunu 40 karşılaşmaya çıkardı.



Bu süreçte 30 galibiyet ve 10 beraberlik alan Real Madrid, Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) takımlar arasında Nottingham Forest, Milan ve Juventus'tan sonra 40 resmi maçta yenilmezlik serisi yakalayan 4. kulüp olma başarısı gösterdi.



43 maçla Juventus'a ait rekorun peşine düşen Madrid ekibinin, yakaladığı Nottingham Forest'tan sonra önünde, 42 karşılaşmalık seriye sahip Milan bulunuyor.



REKOR, CONTE'NİN JUVENTUS'UNDA

Küme düşmesinin yanı sıra 2004-05 ve 2005-06 sezonu şampiyonluklarının silinmesine sebep olan 2006'daki şike skandalının ardından yeniden yapılanan Juventus, ligi 7. bitirdiği 2010-11 sezonu sonunda teknik direktör Luigi Delneri'nin yerine Antonio Conte ile anlaştı.



Delneri yönetiminde, 22 Mayıs 2011'de oynadığı son lig karşılaşmasında Napoli ile 2-2 berabere kalan Torino temsilcisinin bileği, Conte göreve geldikten sonra çıktığı 38 lig ve 4 İtalya Kupası maçında da bükülmedi.



Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olan Juventus'un serisi, 20 Mayıs 2012'de yapılan İtalya Kupası finalinde Napoli'ye 2-0 yenilmesiyle son buldu.



MİLAN'IN BİR SERİSİ BİTTİ, DİĞERİ BAŞLADI

Teknik direktörlükte Arrigo Sacchi'nin bulunduğu Mayıs 1991 ile Nisan 1992 arasında 36 karşılaşmalık bir seri yakalayan İtalyan kulübü Milan, göreve Fabio Capello'nun getirilmesi sonrası lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda 42 maç boyunca yenilmedi.



1992-93 sezonunda İtalya Kupası'nda ve Serie A'da şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Milan'ın serisi, 1993 yılının mart ayındaki lig müsabakasında, Parma'ya 1-0 yenilmesiyle noktalandı.



Bu ayrıca Milan'ın, 1991'de başlayan ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisinin de bittiğini anlamına geliyordu.



40'I BULAN İLK TAKIM NOTTİNGHAM FOREST

İngiliz ekibi Nottingham Forest, 5 yılın ardından yeniden birinci lige yükseldiği 1977-78 sezonunda tarih yazdı.



Nottingham Forest, 11 Mart 1978'de West Bromwich Albion'a 2-0 kaybettiği İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final karşılaşmasından sonra oynadığı lig, İngiltere Lig Kupası maçları ve Community Shield'da 40 maç boyunca yenilgi yüzü görmedi.



Brian Clough'un teknik direktörlüğünde, 1979 ve 1980 Şampiyonlar Ligi kupalarına uzanan efsane kadronun serisi, 9 Aralık 1978'te Liverpool'a 2-0 mağlup olana kadar sürdü.