Real Madrid deplasmanda farklı kazandı

La Liga'daki 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-1 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan karşılaşmada Real Madrid, konuk olduğu Eibar'ı 4-1 mağlup etti.



Eflatun-beyazlı ekip, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sakatlık, önemli oyuncuları Gareth Bale ve Alvaro Morata'nın da kart cezası sebebiyle oynayamadığı müsabakada Eibar ile karşı karşıya geldi.



Ipurua Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maça etkili başlayan Real Madrid, 14. ve 25. dakikalarda Karim Benzema ve 29. dakikada James Rodriguez'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.



Konuk ekip, Marco Asensio'nun 60. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru 4-0 yaptı. Eibar, Ruben Pena'nın 72. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e indirdi. Kalan dakikalarda golün olmadığı karşılaşma, Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.



La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti. Ligdeki 9. mağlubiyetini yaşayan Eibar ise 39 puanda kaldı.