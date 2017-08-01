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01 Ağustos 2017 15:00 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2017 15:05

Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçen Portekizli futbolcunun, detaylı kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık kontrolünün, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Etiketler: quaresmasağlık kontrolübeşiktaş


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