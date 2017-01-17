Quaresma hatasını kabul etti

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma, takımının Osmanlıspor ile yaptığı maçta oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin hatalı olduğunu açıkladı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, takımının Osmanlıspor ile yaptığı maçta oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin hatalı olduğunu açıkladı.



Portekizli futbolcu, sosyal medyadaki Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak hatasını kabul etti.



"OYUNDAN ÇIKMAYI BEKLEMİYORDUM, YAPTIĞIM HAREKET YANLIŞTI"



Paylaşımda teknik direktör Şenol Güneş ile çekilmiş fotoğrafını kullanan Quaresma, şu ifadelere yer verdi:



"Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası var. Hocamla ilişkimiz çok iyi, kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda yaptığı ve 2-0 kazandığı maçta teknik direktör Şenol Güneş, 68. dakikada Quaresma'yı oyundan alıp Tolgay Arslan'ı sahaya sürmüştü. Ricardo Quaresma, oyundan çıkarken eldivenlerini sinirli şekilde yere atıp bu karara tepki göstermişti.