Quaresma 5-10 maç ceza yiyebilir

Quaresma 'kural dışı hareket (3-6 maç) ve saldırı (5-10 maç) maddelerinden PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaşlı Quaresma 43. ve 44. maddelerden PFDK'ya sevk edildi. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyor.

İşte TFF'den yapılan açıklama...

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



