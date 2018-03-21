PYD/PKK'lı hainler Çeçenistan Savaşından Afrin Yalanı Üretti

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak isteyen terör örgütü PYD/PKK destekçileri, 1995'te Grozni'de çekilen ve Çeçenistan savaşının en çarpıcı karelerinden birini Afrin'de çekilmiş gibi servis etti.

PYD/PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Çeçen mültecileri bile yalanlarına alet etti.

Sosyal medyada Afrin'de çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan üç fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

"Afrin'de soykırım" yalanıyla servis edilen yaralı iki çocuk fotoğrafının, ödüllü foto muhabiri Abd Doumany tarafından 2014'te Duma'da bir hastanede çekildiği belirlendi.

Yine "Afrin'de soykırım" yalanıyla paylaşılan valiz içerisinde taşınan küçük bir çocuğa ait fotoğrafın da Doğu Guta'dan rejim bölgesine geçiş sırasında çekildiği tespit edildi.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarından fotoğrafları Afrin'de çekilmiş gibi göstermekten çekinmeyen terör yanlıları, bu sefer de Çeçen mülteciler üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.

"Afrin'de sivil katliamı var" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın, Çeçenistan savaşı sırasında 1995'te Grozni'de çekildiği ve Çeçen mültecilere dair en çok kullanılan görsellerden biri olduğu belirlendi.

Eric Bouvet tarafından çekilen fotoğrafta, yıkıntılar arasında elinde eski bir çerçeve taşıyan yaşlı kadın, sırtında evinden toplayabildiği birkaç eşyasıyla yaşadığı yeri terk ederken görülüyor.

Gündem 21 Mart 2018 11:52 Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyorZeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arıyor.

Kaynak: AA