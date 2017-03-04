PYD/PKK 24 ENKS üyesini alıkoydu

Terör örgütü PYD/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde kontrolü altında bulunan bölgelerdeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerinden 24 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/ PKK, Suriye'nin kuzeyinde Haseke iline bağlı Derbesiyye, Kamışlı, Tel Temr ve Kerki Leki ile Halep'e bağlı Ayn el-Arab ve Afrin'de ENKS üyesi 24 kişiyi tutukladı.



Terör örgütünün ENKS üyelerini "Peşmerge ile iş birliği yaptıkları"nı gerekçe göstererek hedef aldığı belirtildi.



Alıkonulan kişiler arasında ENKS'ye üye Suriye Kürdistan Demokrat Partsi (S-KDP) Merkez Komite üyesi Abdurrahman Apo da bulunuyor.



Terör örgütü PYD/ PKK militanları dün de Haseke'nin Kamışlı ilçesi ve Derbesiyye kasabasında ENKS'ye bağlı S-KDP bürolarını basıp ateşe vermişti.