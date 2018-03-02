PYD ve Esad, binlerce sivili gözünü kırpmadan katletti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen ay Suriye'de 930'u Doğu Guta'da olmak üzere 1389 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, Şubat 2018 raporunda, yüzde 67'si (930 sivil) Doğu Guta'da olmak üzere 1389 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda, Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırılarda 203'ü çocuk, 179'u kadın, 1073 sivilin öldüğü belirtildi.

Kimliği belirsiz taraflarca da 78 sivil katledildi.

Rapora göre, Eylül 2015'ten bu yana Suriye'de Esed rejimine destek veren Rus güçlerinin saldırılarında geçen ay 27'si çocuk, 12'si kadın toplam 77 sivil can verdi.

PYD/PKK'nın Suriye'deki hak ihlallerine de yer verilen raporda, terör örgütünün geçen ayki saldırılarında 3'ü çocuk, 1'i kadın 12 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 50'si çocuk, 31'i kadın toplam 102 sivilin geçen ay hayatını kaybettiği aktarılan raporda, DEAŞ'ın saldırılarında şubat ayında 10'u çocuk, 3'ü kadın 35, Heyet Tahrir Şam'ın saldırılarında ise 6 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Raporda, muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların, rejim ile çatışmaları sonucu da geçen ay 2'si çocuk, 1'i kadın toplam 6 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca geçen ay Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu Doğu Guta başta olmak üzere gerginliği azaltma bölgelerindeki ölüm oranlarında artış olduğuna işaret edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesinin istenmesine rağmen saldırıların durmadığına dikkat çekilen raporda, kuşatma altındaki bölgelere herhangi bir insani yardım girişi olmadığı anımsatıldı.

Rejimin yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra tekrar varil bombası saldırılarına başladığı belirtilen raporda, söz konusu bombaları Doğu Guta'da kullandığı değerlendirmesi yer aldı.