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04 Haziran 2017 19:54 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2017 20:20

PYD karargahına ikinci ABD bayrağı

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı.

PYD karargahına ikinci ABD bayrağı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Yeni bayrağın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya ilk ABD bayrağı geçen yıl Eylül ayında asılmıştı.

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Etiketler: pydsuriyetel abyadabd bayrağışanlıurfaakçakale


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