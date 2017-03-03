PYD, ENKS'nin bürolarını ateşe verdi

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altındaki parti binalarını basıp ateşe verdiği belirtildi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altındaki parti binalarını basıp ateşe verdiği belirtildi.



ENKS Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali yaptığı açıklamada, "PYD'nin silahlı militanları, Kamışlı kentindeki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye Kürt Birlik Partisi (SKBP) binalarını basıp ateşe verdi." dedi.



Ali, PYD militanlarının, parti binalarını ateşe vermeden önce orada bulunan sivillere hakaret edip zorla dışarı çıkardığını ve tüm eşyaları kırıp döktüğünü söyledi.



Örgüt militanlarının eş zamanlı olarak ENKS'nin Dirbasiyya kasabasındaki bürosuna da saldırdığını aktaran Halil, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.



Ali, PYD'nin kışkırtması sonucu bazı örgüt yanlılarının sokağa çıkıp ENKS'ye karşı gösteri düzenlemeye çalıştığını ancak halkın katılım göstermediğini belirtti.