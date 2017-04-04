Putin'e taziye: Acınızı en iyi şekilde anlıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dün bir taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan mesajında, Putin'in de şehirde bulunduğu sırada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralının bulunduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu, yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz. Zat-ı Devletlerinin şahsında, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile dost Rusya halkına en samimi taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."



BUGÜN TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Putin telefonda görüştü.



Erdoğan, görüşmede dün St. Petersburg'daki metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, Putin'in şahsında tüm Rus halkına taziyelerini iletti. Erdoğan ayrıca saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme vesilesiyle bu sabah İdlib'de sivillere yönelik bir saldırıda kimyasal silah kullanılmasına da değindi.



Bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti.



Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini vurguladı.







