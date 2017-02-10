Putin'den Trump ile görüşme açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da görüşebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donal Trump ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da görüşebileceğini söyledi.



Moskova'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya-ABD ilişkilerinin son 5 yılda bozulduğunu ve iki ülke halklarının yararına olacak şekilde düzeltilmesi gerektiğini belirtti.



ABD Başkanı Trump döneminde ikili ilişkilerin düzelmesini umut ettiklerini ifade eden Putin, ancak bunun sadece kendilerine değil, Washington'a da bağlı olduğuna vurgu yaptı.



Putin, Trump ile Slovenya'da görüşmek isteyip istemeyeceği yönündeki bir soruya, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleşirse bunun Ljubljana'da olmasına karşı değilim. Daha önce orada bu türlü görüşmelerimiz oldu. Ancak bu sadece bize değil, birçok şarta bağlı" ifadelerini kullandı.



Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Moskova ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın görüşmesine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söylemişti.



Putin ve dönemin ABD Başkanı George W. Bush 2001 yılında Slovenya'da görüşmüştü.