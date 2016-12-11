Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'in resmi internet sitesinde de yayımlanan mesajında Putin, alçakça ve ahlak dışı gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirterek, bu suçu işleyenlerin ve onları azmettirenlerin hesap vereceklerinden emin olduğunu ifade etti.



Putin, terör saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.



Vladimir Putin, İstanbul'da yaşananların, uluslararası terörle mücadelede ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu bir kez kanıtladığına vurgu yaptı.

Kaynak: AA