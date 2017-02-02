Rusya Devlet Başkanı Putin: Macaristan doğal gazı Türk Akımı'ndan alabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, siyasi olarak doğal gazın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşması konusunda bir hedef çizmediklerini belirterek, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından da doğal gaz alabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Budapeşte'deki görüşmelerde hem Güney Akım Boru Hattı hem de Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı'nın gündeme geldiğini belirten Putin, ''Macaristan, teknik olarak ister Avusturya ister Slovakya üzerinden Kuzey Akım-2 hattından doğal gaz alabilir. Bu tamamen gerçekleştirilebilir bir ihtimal. Macaristan benzer şekilde Türk Akımı doğal gaz boru hattından da doğal gaz alabilir. Biz siyasi olarak Ukrayna üzerinden gelmemesi konusunda bir hedef çizmiyoruz. Eğer ekonomik olarak uygun ve güvenilir olursa bunun bir kısmını Ukrayna üzerinden de yapabiliriz. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Kesin olarak şunu söyleyebilirim, Rus gazı yüzde 100 Macar pazarına gelecektir.'' dedi.