Putin'den Çağlar'a dostluk nişanı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de düzenlenen törende işadamı Çağlar'a dostluk nişanı takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı iş adamı Cavit Çağlar’a dostluk nişanı verdi.



Putin, Kremlin Sarayı'nda "Rusya Birlik Günü" nedeniyle düzenlenen törende, Çağlar'ın yanı sıra Rusya ile ilişkilerde dostluk ve iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayan 6 ülkenin vatandaşına dostluk nişanı takdim etti.



Çağlar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin’in kararlı duruşları sayesinde iki ülke arasında yaşanan zorlukların aşıldığını belirtti.



Türkiye ile Rusya ilişkilerinin düzeltilmesiyle ilgili iki ülke liderinin kendisine duydukları güven için teşekkür eden Çağlar, şunları söyledi:



"Türkçede güzel bir deyim var, 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür.' Benim Rusya’daki eski dostlarım ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında fabrikaların kuruluşu ile Rusya’nın Türkiye’ye sağladığı yardımlar ve halklarımızın arasında bütün zorluklara rağmen süregelen dostluk da buna destek oldular.”



