Putin'den '15 Temmuz darbe girişimi' yorumu

Rusya Devlet Başkanı Putin, FETÖ'nün darbe girişimine dair, "Gülen gerçekten darbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda bir fikrim yok, ABD istihbarat servislerinin neler olup bittiğinden haberdar olmamasına inanmak çok zor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük "Putin Röportajları" (The Putin Interviews") adlı belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Stone'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in darbe ile bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ABD'nin darbe girişiminde rolü olup olmadığına ilişkin hiçbir şey söylemediği belirtti.



Putin, "Gülen gerçekten darbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda bir fikrim yok, ABD istihbarat servislerinin neler olup bittiğinden haberdar olmamasına inanmak çok zor." diye konuştu.



İncirlik Hava Üssü ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, "ABD askerleri, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ve darbe girişimine etkin bir şekilde katılan askerlerin bir kısmı da oradaydı." ifadesini kullandı.