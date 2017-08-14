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14 Ağustos 2017 17:22 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2017 17:24

Putin ve Ruhani telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda Suriye ve ortak enerji projelerini görüştü.

Putin ve Ruhani telefonda görüştü

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Ruhani'nin, krizin çözümü için iş birliğini artırma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Putin ve Ruhani, görüşmede, petrol, doğalgaz, elektrik ve taşımacılık sektörlerindeki ortak projelerini de ele aldı.

Putin, ayrıca İran'da mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ruhani'yi tebrik etti.

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