Putin o füzelerden istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut ve geliştirilen tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füzeler geliştirilmesini istedi.

Moskova'da Savunma Bakanlığı genişletilmiş yıl sonu değerlendirme toplantısına katılan Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya sınırına yakın bölgeler başta olmak üzere dünyada askeri-politik güç dengesindeki değişimlerin iyi analiz edilmesi ve gerekli planlamaların zamanında yapılması gerektiğini söyledi.



Putin, "Stratejik nükleer güçlerin potansiyelini, mevcut ve geliştirilen tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füzelerle güçlendirmemiz gerekiyor. Diğer güçlerimizi de Rusya'ya yönelik her tür askeri tehdidi etkisiz hale getirebilecek seviyeye çıkartmalıyız." ifadesini kullandı.



Suriye'de kullanılan Rus silahlarının "kendilerini ispat ettiğine" işaret eden Putin, bunun, askeri-teknik alanında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını, ayrıca yabancı ülkelerin Rus silahlarına ilgisinin arttığını belirtti.



Putin, "Bugün sahip olduğumuz askeri güç, coğrafi, tarihi ve toplumsal faktörler göz önüne alındığında Rusya'nın potansiyel tüm tehditlerden daha güçlü olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz." diye konuştu.



Rusya Devlet Başkanı öte yandan bir anlığına bile rehavete kapılmaları halinde bu durumun çabucak değişebileceği uyarısında bulundu.



"RUS ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bugüne kadar Suriye'de 18 bin 800 uçuş ve 71 bin hava saldırısının düzenlendiğini belirterek, terörist örgütlere mensup olduğunu söylediği 35 bin kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Şoygu, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesinin, "Suriye devletinin çöküşünü engellediğini ve Ortadoğu'da renkli devrimler zincirinin kırılmasına katkı sağladığını" savundu.



NATO'nun uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği yapmak yerine Rusya'yı başlıca tehdit olarak ilan ettiğini dile getiren Şoygu, "NATO ülkelerinin Rusya sınırındaki istihbarat faaliyetleri yoğunlaştı. Son 10 yılda NATO'nun Rusya sınırlarındaki keşif uçuşu sayısı yaklaşık üç, güneybatımızda da sekiz 8 kat arttı. Bu da bizi Karadeniz, Baltık ve kuzeydeki uçuşlarımızı yüzde 61 oranında artırmaya zorladı." ifadelerini kullandı.



Şoygu, 2017 yılında batı, güneybatı ve kutup bölgelerindeki Rus askeri varlığını güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA