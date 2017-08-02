Son Dakika!
02 Ağustos 2017 10:45 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2017 10:50

PTT, Dünya Pul Sergisi'ne katılıyor

PTT AŞ, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.

PTT, Dünya Pul Sergisi'ne katılıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ağustos'ta Endonezya'nın Bandung şehrinde düzenlenecek "Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi"ne, PTT tarafından katılım sağlanacak ve sergi alanında "Bandung Dünya Pul Sergisi 03-07.08.2017 Bandung"  ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2,00 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Etiketler: pttpulsergi


0Yorum Yap