PTT, Dünya Pul Sergisi'ne katılıyor

PTT AŞ, Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi'ne katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ağustos'ta Endonezya'nın Bandung şehrinde düzenlenecek "Bandung 2017 Dünya Pul Sergisi"ne, PTT tarafından katılım sağlanacak ve sergi alanında "Bandung Dünya Pul Sergisi 03-07.08.2017 Bandung" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.



Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2,00 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.