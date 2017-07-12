PSG, Dani Alves'i renklerine bağladı

Ligue 1 ekibi PSG, Juventus'tan ayrılan Brezilyalı sağ bek oyuncusu Dani Alves ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan takımı Juventus’tan ayrılan Brezilyalı sağ bek oyuncusu Dani Alves'i renklerine bağladı.



PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla iki yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi. Fransa basını, PSG'nin tecrübeli oyuncuya 14 milyon avro brüt maaş ödeyeceğini iddia etti.



Alves, PSG'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Fransa ekibine gelmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa'nın güçlü takımlarından PSG'ye kupa kazanmaya geldim." ifadesini kullandı.