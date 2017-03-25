Protesto gösterisi zafer kutlamalarına dönüştü

Chicago'da yeni sağlık sigortası tasarısını protesto etmek için planlanan etkinlik, Başkan Trump'ın son dakikada geri atması üzerine kutlama şeklinde gerçekleştirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından hazırlanan yeni sağlık sigortası tasarısı için Chicago'da yapılması planlanan gösteri, yeterli desteği bulamayan Başkan Donald Trump'ın geri adım atması üzerine zafer kutlamasına dönüştü.



Chicago'daki Trump Tower önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Trump'ın yeni sağlık sigortası tasarısını geri çekmesini kutladı.



Haftalar öncesinden protesto gösterisi olarak planlanan eylem, son dakika gelişmesi üzerine farklı gerçekleşti. Tasarıyı, Trump'ı ve Ryan'ı protesto etmeyi planlayan göstericiler, zafer konuşmaları yaparak eylemi tamamladı.



Etkinlikte, "Biz yüzde 99'uz", "Yerle bir etme, düzelt", "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı ABD'ye hayır", "Sağlık hizmeti ayrıcalık değil, bir insan hakkıdır" yazılı dövizler dikkati çekti. Katılımcılar, "Sağlık hizmeti insan hakkıdır", "Donald Trump'ın gitmesi lazım" ve "Nefret de yok korku da göçmenler hoş geldiniz buraya" sloganları attı.



Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlik olaysız sona erdi.