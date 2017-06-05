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05 Haziran 2017 10:42 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2017 10:44

Profesyonel liglerde heyecan sona erdi

TFF 1. Lig play-off final müsabakasıyla 2016-2017 futbol sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde, 12 ekip bir üst lige çıkma başarısı gösterirken 22 takım küme düşme acısı yaşadı.

Profesyonel liglerde heyecan sona erdi

Profesyonel ligler, Antalya'da TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'nin zaferiyle sonuçlanan Eskişehirspor-Göztepe maçıyla sona erdi. Süper Lig'de Beşiktaş'ın üst üste 2. şampiyonluğa ulaştığı 2016-2017 futbol sezonunda liglerde toplam 12 ekip bir üst lige çıkma başarısı gösterirken 22 takım bir alt lige düştü.

Bölgesel Amatör Lig'den 9 takım gelecek yıl Spor Toto 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

52 İLDEN 126 TAKIM

2017-2018 sezonunda 52 ilden 126 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde İstanbul'dan 21, Ankara'dan 10, İzmir'den 8, Trabzon'dan 6, Bursa'dan 5, Hatay, Kocaeli ve Manisa'dan dörder ekip yer alacak.

Profesyonel liglerde, bu sezon yükselen ve düşen takımların yanı sıra gelecek sezon profesyonel ligde mücadele etmeye hak kazanan Bölgesel Amatör Lig ekipleri şöyle:

SÜPER LİG

Şampiyon: Beşiktaş

Düşenler: Adanaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor

TFF 1. LİG

Yükselenler: Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor

Düşenler: Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu, Şanlıurfaspor

SPOR TOTO 2. LİG

Yükselenler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü

Düşenler: 1461 Trabzon, Anadolu Üsküdar 1908, Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor, Kayseri Erciyesspor, Ofspor

SPOR TOTO 3. LİG

Yükselenler: Afjet Afyonspor, Altay, Bodrum Belediyespor, Sakaryaspor, Sancaktepe Belediyespor, Silivrispor

Düşenler: Beylerbeyi, Denizli Futbol A Spor, Derincespor, Dersimspor, Kartalspor, Kütahyaspor, Manavgatspor, Maltepespor, Orduspor ve Türk Metal Kırıkkalespor

BÖLGESEL AMATÖR LİG

Yükselenler: Arsinspor, Ergene Velimeşespor, Erokspor, Güzelorduspor, Osmaniyespor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Turgutluspor, UTAŞ Uşakspor ve Yeni Altındağ Belediyespor

Etiketler: süper ligtfffutbol liglerisona erdi


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