Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

Prof. Dr. Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, Resmi Gazete'nin yarınki sayısında yayımlanacağı öğrenildi.



Bu yılın haziran ayında Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Dr. Erbaş'ın, 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.



Erbaş'ın ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili önemli tespitler yaptığı makaleleri yer alıyor. Erbaş'ın, "Mesih Mehdi Beklentisi ve İstismarı" başlıklı makalesi de bunlardan biri.



Geçtiğimiz yıl eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığının dergisinde yayımlanan makalesinde, FETÖ'yü "karanlık hareket" olarak nitelendiren Erbaş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle FETÖ'nün, dünyada eşi benzeri olmayan bir terör örgütü olduğunu gösterdiğini belirtmişti.



Makalesinde, "Sadece peygamberlere has olan masumiyet karinesinin, bağlılarınca örgüt liderine de has kılınmış olması onun emir ve söylemlerinin hiç bir şekilde sorgulanmasına izin vermemekte, bu yüzden de akla hayale gelmedik yanlış yollara tevessül etmektedirler." değerlendirmesinde bulunan Erbaş, İslam'ın inanç esaslarına uymayan pek çok hususun örgüt tarafından zihinlere yerleştirilmeye çalışıldığına işaret etmişti.



FETÖ'nün dini bir yapı olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Erbaş, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e atfedilen sıfatların ise İslam dini ile asla bağdaştırlamayacağını ifade etmişti.



Örgütün açık bir din istismarı yaptığına işaret eden Prof. Dr. Erbaş, makalesinde, "15 Temmuz gecesi çıldırmış ve cinnet geçirmiş örgüt mensuplarının, elinde bayraktan başka bir şey olmayan masum insanların üzerine, ülkenin Meclisine ve devletin en önemli müesseselerine gözlerini kırpmadan ölüm yağdırarak, yabancı ülkeler ve o ülkelerin istihbaratlarıyla iş birliği yaparak, kendi kardeşlerine, kendi vatanına, kendi değerlerine ihanet etmek milletimizin binlerce yıllık şanlı tarihinde görülmüş bir şey değildir." değerlendirmesini yapmıştı.



PROF. DR ALİ AKBAŞ KİMDİR?



Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 1961 yılında doğan Prof. Dr. Erbaş, Sakarya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.



İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olan Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktorasını tamamlayan Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent görevinde bulundu.



Dinler tarihi ve din bilimleri alanlarında araştırmalar yapan Erbaş, misafir öğretim üyesi olarak Strazburg Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.



Erbaş, 1998 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı aldı.



Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Erbaş, daha sonra bu fakültede dekanlık görevini yürüttü.



Sakarya Üniversitesi Senato Üyeliği yapan Erbaş, 2006-2011 arasında aynı üniversitede yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi.



Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ali Erbaş, daha sonra bu yılın Haziran ayında Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.



Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babası.



