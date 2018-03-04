Cenk Tosun performansı ile göz doldurdu

Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de siftah yaptı! Beşiktaş'tan Everton'a 28 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, 5. lig maçında Burnley'e gol attı.

Everton'ın Burnley deplasmanında oynadığı maça 11'de başlayan Cenk Tosun, yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden şans buldu.

Sam Allardyce'ın verdiği şansı bu kez iyi kullanmak isteyen Cenk Tosun, fileleri havalandırdı. Everton'a uyum sağlamaya başlayan Cenk Tosun, Burnley karşısında yakaladığı ilk fırsatta topu ağlara göndermeyi başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Seamus Coleman'ın ortasında ceza sahasında adeta kendini unutturan Cenk Tosun, harika bir kafa vuruşu yaparak kaleci Nick Pope'yi çaresiz bıraktı ve İngiltere'de ilk golünü attı.

EVERTON YENİLDİ

Cenk Tosun'un golüyle ilk yarıyı önde geçen Everton, ikinci yarıda yediği gollerle maçı 2-1 yenik tamamladı. Ev sahibi Burnley'de 56. dakikada Ashley Barnes skoru eşitledi. 80. dakikada sahneye çıkan Chris Wood ise Burnley'a galibiyeti getirdi.

Cenk Tosun 68. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Everton taraftarı, Cenk Tosun'u kenara alan Sam Allardyce'ı sosyal medyada eleştirdi.

EVERTON VE BEŞİKTAŞ'TAN MESAJ

Cenk'in golü sonrası kulübü Everton sosyal medyadan Türk bayrağı eşliğinde 'Tosun Paşa' ifadesini paylaştı. Beşiktaş ise Cenk Tosun'un Everton forması ile ilk golü atmasının ardından Tosun Paşa müziğini Everton'a yollayıp şu mesajı paylaştı; Duyduk ki golünü atınca statta şarkın çalmamış! İlk golünün şarkısını biz çalalım o zaman. Vurduğun gol, yolun açık olsun Tosun Paşam.