'Prangalar olmasaydı 2023'te hedeflediğimiz Türkiye'yi bugün yaşayacaktık'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Eğer o dönemde ayağımıza vurulan o prangalar olmasaydı biz 2023'te hedeflediğimiz Türkiye'yi bugün yaşayacaktık. 2023'lerde de 2030'ları, 2053'ün Türkiye'sinin konuşacaktık." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bürokrasinin, siyasetin ayağına pranga vurduğunu belirterek, "Eğer o dönemde ayağımıza vurulan o prangalar olmasaydı, biz 2023'te hedeflediğimiz Türkiye'yi bugün yaşayacaktık. 2023'lerde de 2030'ları, 2053'ün Türkiye'sini konuşacaktık." dedi.



AK Parti Karabağlar İlçe Danışma Toplantısı'na Arslan, Türkiye'nin kaderini artık kendisinin belirlediğini, içinde bulunduğu coğrafyanın liderliğini üstlendiğini söyledi.



Arslan, dünyada söz sahibi olmanın yolunun başka devletlerin biçtiği role göre hareket etmekten değil, kendi yolunu çizmekten geçtiğine dikkati çekerek, "Siz ak kadroların gemi yolda kaldığında başkasının kurtarmasını beklemediği gibi biz de Türkiye'ye de rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz diyoruz. Türkiye'nin rolü, hedefi yolu bellidir. O da milletin hizmetkarı olarak kendimizi düşünmek, beklentiler doğrultusunda hedefe yürümek." diye konuştu.



Türkiye'nin sadece 2023'ü değil, 2053, 2071 gibi uzak tarihleri planladığını aktaran Arslan, "Biz 2071'i konuştuğumuza göre 2023'ün ötesini düşünmeliyiz. Tarımda teknolojiye, yeniliklere ayak uyduruyorsun, bilişim teknolojilerini kullanıyorsun. 'Benim dünyayla rekabet etmem lazım' diyorsun. Ama hükumet etme sistemine gelince 'Olduğumuz yerde kalalım'. Olduğumuz yerde kalırsak, biz dünya lideri ülkeler içinde yer alamayız, 2023'te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olamayız." ifadelerini kullandı.



Arslan, daha sonra partisinin Gaziemir ilçe teşkilatının da Danışma Toplantısı'na katılarak, yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı ve hükumet sistemi hakkında bilgi verdi. Arslan, partililerden 16 Nisan'daki halk oylamasına kadar kapı kapı, sokak sokak dolaşarak, halkın oluruna sunulan 18 maddeyi Gaziemirlilere anlatmalarını istedi.