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12 Mart 2017 18:01 | Son Güncelleme: 12 Mart 2017 18:04

Potada gelenek bozulmadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-75 yendi.

Potada gelenek bozulmadı

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 19. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu, Datome ve Bogdanovic'in basketleriyle 3. dakikayı 6-2 üstün geçti. Sinan Güler'in 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle toparlanan Galatasaray Odeabank, aynı dakikada Pleiss'in smacıyla öne geçti: 7-6. Taraftarının da desteğiyle oyunda kontrolü eline alan ve boyalı alanda Daye ile isabetler yakalayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan taraf Galatasaray Odeabank oldu. Periyodun ilk dakikalarında ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 13. dakikada Daye'in üç sayılık atışıyla farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 30-21. Melih Mahmutoğlu'nun üst üste kaydettiği dış atışlarla farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe'ye, McCollum ile cevap veren Galatasaray Odeabank, 19. dakikada Pleiss'ın atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 39-28. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 41-28 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına Ali Muhammed'in 5-0'lık serisiyle giren Fenerbahçe, farkı tek hanelere çekti: 41-33. Çabuk toparlanan Galatasaray Odeabank, Micov ve Göksenin Köksal ile skorlar bulsa da Fenerbahçe, Kalinic ve Vesely'nin atışlarıyla rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Periyodun son bölümünde savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler, 29. dakikada Kalinic'in smaç basketiyle farkı 6 sayıya çekti ve son periyoda 56-50 Galatasaray Odeabank üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin son çeyreğine etkili başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely'nin basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada uzun aradan sonra öne geçti: 56-57. Daye'in üç sayılık atışıyla toparlanan sarı-kırmızılılar, Micov, Pleiss ve Sinan Güler'in isabetleriyle 7-0'lık seri yaparak 35. dakikada üstünlüğü yeniden devraldı: 63-59. Oldukça çekişmeli geçen periyodun son bölümünde Nunnally ve Vesely ile isabetler kaydeden Fenerbahçe, son 1 dakikaya 71-69 önde girdi. Maçın bitimine 18 saniye kala Bogdanovic ile üç sayılık isabet yakalayan ve farkı 6 sayıya (70-76) taşıyan sarı-lacivertliler, sahadan 79-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 16'şar sayı kaydeden Ali Muhammed ve Bogdanovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Micov 15, Daye 14 sayıyla oynadı.

Galatasaray Odeabank: 75 - Fenerbahçe: 79

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 12, Göksenin Köksal 9, Daye 14, Micov 15, Pleiss 12, McCollum 12, Diebler, Tyus 1

Fenerbahçe: Ali Muhammed 16, Bogdanovic 16, Kalinic 3, Datome 2, Ahmet Düverioğlu 2, Udoh 6, Vesely 11, Melih Mahmutoğlu 12, Nunnally 11

1. Periyot: 19-15

Devre: 41-28

3. Periyot: 56-50

5 faulle çıkan: 39.59 Sinan Güler (Galatasaray Odeabank)

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