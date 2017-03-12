Potada gelenek bozulmadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-75 yendi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 19. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 9. kez mağlup oldu.



Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu, Datome ve Bogdanovic'in basketleriyle 3. dakikayı 6-2 üstün geçti. Sinan Güler'in 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle toparlanan Galatasaray Odeabank, aynı dakikada Pleiss'in smacıyla öne geçti: 7-6. Taraftarının da desteğiyle oyunda kontrolü eline alan ve boyalı alanda Daye ile isabetler yakalayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.



Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan taraf Galatasaray Odeabank oldu. Periyodun ilk dakikalarında ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 13. dakikada Daye'in üç sayılık atışıyla farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 30-21. Melih Mahmutoğlu'nun üst üste kaydettiği dış atışlarla farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe'ye, McCollum ile cevap veren Galatasaray Odeabank, 19. dakikada Pleiss'ın atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 39-28. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 41-28 önde girdi.



Maçın ikinci yarısına Ali Muhammed'in 5-0'lık serisiyle giren Fenerbahçe, farkı tek hanelere çekti: 41-33. Çabuk toparlanan Galatasaray Odeabank, Micov ve Göksenin Köksal ile skorlar bulsa da Fenerbahçe, Kalinic ve Vesely'nin atışlarıyla rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Periyodun son bölümünde savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler, 29. dakikada Kalinic'in smaç basketiyle farkı 6 sayıya çekti ve son periyoda 56-50 Galatasaray Odeabank üstünlüğüyle girildi.



Mücadelenin son çeyreğine etkili başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely'nin basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada uzun aradan sonra öne geçti: 56-57. Daye'in üç sayılık atışıyla toparlanan sarı-kırmızılılar, Micov, Pleiss ve Sinan Güler'in isabetleriyle 7-0'lık seri yaparak 35. dakikada üstünlüğü yeniden devraldı: 63-59. Oldukça çekişmeli geçen periyodun son bölümünde Nunnally ve Vesely ile isabetler kaydeden Fenerbahçe, son 1 dakikaya 71-69 önde girdi. Maçın bitimine 18 saniye kala Bogdanovic ile üç sayılık isabet yakalayan ve farkı 6 sayıya (70-76) taşıyan sarı-lacivertliler, sahadan 79-75 galip ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 16'şar sayı kaydeden Ali Muhammed ve Bogdanovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Micov 15, Daye 14 sayıyla oynadı.



Galatasaray Odeabank: 75 - Fenerbahçe: 79



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil



Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 12, Göksenin Köksal 9, Daye 14, Micov 15, Pleiss 12, McCollum 12, Diebler, Tyus 1



Fenerbahçe: Ali Muhammed 16, Bogdanovic 16, Kalinic 3, Datome 2, Ahmet Düverioğlu 2, Udoh 6, Vesely 11, Melih Mahmutoğlu 12, Nunnally 11



1. Periyot: 19-15



Devre: 41-28



3. Periyot: 56-50



5 faulle çıkan: 39.59 Sinan Güler (Galatasaray Odeabank)