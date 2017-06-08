Potada final heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın başlayacak play-off final serisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, karşı karşıya gelecek.



Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde iki ekip, ilk kez finalde birbirlerine rakip oldu.



Ülker Sports Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.



Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.



Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.