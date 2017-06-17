Potada "dünya ikinciliği" sevinci

Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan ay-yıldızlı milliler büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, finalde İngiltere'ye karşı alınan 54-43'lük yenilginin ardından gelen dünya ikinciliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Şampiyonanın çok çetin geçtiğini belirten Uztürk, dünya ikinciliği derecesinin bu branşta yakalanan en büyük başarı olduğunu söyledi.



Uztürk, dünya şampiyonalarının kolay organizasyonlar olmadığını vurguladı.



Millilerin ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyduğunu dile getiren Uztürk, şöyle devam etti:



"Onlarla gurur duyuyorum. Ülkemize dünya ikinciliği ile döneceğiz. Daha önce U23'te aldığımız en iyi derece dünya beşinciliğiydi. Altın madalyayı kaçırdığımız için üzgünüz. İngilizleri Avrupa şampiyonasında hem grupta hem finalde yenerek şampiyon olmuştuk. Burada da arzumuz İngilizleri devirmekti ama mümkün olmadı."



Uztürk, şampiyona boyunca tribünlerde kendilerine destek veren Türk toplumuna teşekkür etti. Onlar sayesinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatan Uztürk, "Bize korkunç bir tribün desteği verdiler. Herkese müteşekkiriz." dedi.



"BURAYA FAVORİ OLARAK GELDİK"



Milli Takım Başantrenörü Kemal Okur ise Kanada'ya favori olarak geldiklerini belirtti.



Bu özelliklerini hem grupta hem de çeyrek ve yarı final karşılaşmalarında gösterdiklerine değinen Okur, "Finalde maça iyi başlamamıza rağmen karşı takım savunma bakımından daha üstün oynadı. Bazı hücum opsiyonlarımızı kullanma şansımız da olmadı. Dünya şampiyonası önemli bir organizasyon. Bizim için önemli bir tecrübe oldu." diye konuştu.



23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı bugün Türkiye'ye dönecek.



