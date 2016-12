Potada derbinin galibi Fener

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor Medical Park'ı 20 sayı farkla 98-78 yendi.

Fenerbahçe ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor Medical Park 8. kez mağlup oldu.



Fenerbahçe karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu'nun pota altı basketleriyle başladı. Rakibine Hardy, Kadji ve Moody'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle cevap veren Trabzonspor Medical Park, 5. dakikayı 11-10 üstün geçti. Bordo-mavililer, sert savunmayla rakibine boş atış şansı tanımazken, hücumda art arda isabetler yakaladı ve 8. dakikada Wright'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle farkı 7 sayıya çıkardı: 13-20. İlk periyot, konuk ekibin 25-20 üstünlüğüyle tamamlandı.



Müsabakanın ikinci çeyreğine Moody-Erol Can Çinko ikilisinin isabetli dış atışlarıyla giren Karadeniz temsilcisi, 12. dakikada Green'in basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 22-34. Moody ve Erol Can Çinko'nun üç sayılık basketleriyle 13. dakikada farkı 16 sayıya (24-40) kadar çıkaran Trabzonspor Medical Park karşısında Fenerbahçe, Datome'nin skorer oyunuyla farkı 16. dakikada 8 sayıya (32-40) indirdi. Periyodun son bölümünde savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, son dakika içerisinde farkı 1 sayıya düşürdü: 41-42. İlk yarının son hücumundan Datome ile yararlanan Fenerbahçe, soyunma odasına 43-42 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına Kalinic ve Datome'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 10-0'lık seri yakaladı ve 23. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 53-42. Ev sahibi takım, üst üste aldığı hücum ribaundlarından ürettiği skorlarla 25. dakikada farkı 18 sayıya (62-44) çıkardı. Yakaladığı farkı koruyan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 69-58 üstün girdi.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin son çeyreğinde Trabzonspor Medical Park, Hardy'nin basketiyle 34. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 72-64. Nunnally ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle rakibinin farkı daha fazla azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe, kalan bölümde üstün bir oyunla sahadan 98-78 galip ayrıldı.



Fenerbahçe'de Datome 20, Nunnally 16 ve Ahmet Düverioğlu 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Maçın en skorer ismi ise Trabzonspor Medical Park formasıyla 22 sayı kaydeden Hardy oldu. Bordo-mavililer adına Green 19 sayıyla oynadı.



Fenerbahçe: 98 - Trabzonspor Medical Park: 78



Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Fenerbahçe: Sloukas 8, Nunnally 16, Datome 20, Antic, Ahmet Düverioğlu 15, Ali Muhammed 13, Vesely 12, Kalinic 12, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna, Berk Uğurlu, Barış Hersek 2



Trabzonspor Medical Park: Moody 9, Hardy 22, Green 19, Kadji 5, Wright 9, Lee 2, Erol Can Çinko 12



1. Periyot: 20-25



Devre: 43-42



3. Periyot: 69-58

Kaynak: AA