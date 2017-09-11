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11 Eylül 2017 14:15 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2017 14:16

Potada çeyrek final heyecanı başlıyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Potada çeyrek final heyecanı başlıyor

Grup maçlarının ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam edilen şampiyonada, yarın çeyrek finalde Almanya-İspanya ve Slovenya-Letonya maçları yapılacak.

Organizasyonda 13 Eylül Çarşamba günü Yunanistan-Rusya, İtalya-Sırbistan çeyrek final müsabakaları oynanacak.

Rakiplerini geçen takımlar, 14-15 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.45 Almanya-İspanya

21.30 Slovenya-Letonya

13 Eylül Çarşamba:

18.45 Yunanistan-Rusya

21.30 İtalya-Sırbistan

Etiketler: avrupa şampiyonasıbasketbolçeyrek final


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