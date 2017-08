Potada Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017), yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak.



Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, C Grubu mücadeleleri Romanya'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul'da oynanacak.



Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul'da devam edilecek.



GRUPLAR



Türkiye'nin D Grubu'nda Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle:



A Grubu: Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya



B Grubu: Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya



C Grubu: Hırvatistan, Çekya, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan



D Grubu: Türkiye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya, Belçika



İLK MAÇLAR



Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar yarın, C ve D gruplarında ise 1 Eylül Cuma günü oynanacak.



Tarihinde 24. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de Rusya ile yapacak.



EuroBasket 2017'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



A Grubu (Helsinki):



13.45 Slovenya-Polonya



16.30 İzlanda-Yunanistan



20.00 Fransa-Finlandiya



B Grubu (Tel Aviv):



15.45 Almanya-Ukrayna



18.30 Litvanya-Gürcistan



21.30 İtalya-İsrail



1 Eylül Cuma:



C Grubu (Cluj Napoca):



15.00 Macaristan-Hırvatistan



17.45 İspanya-Karadağ



20.30 Romanya-Çekya



D Grubu (İstanbul):



14.15 Belçika-Büyük Britanya



17.00 Sırbistan-Letonya



21.00 Türkiye-Rusya



TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI



A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:



1 Eylül Cuma:



21.00 Türkiye-Rusya



2 Eylül Cumartesi:



21.00 Büyük Britanya-Türkiye



4 Eylül Pazartesi:



21.00 Sırbistan-Türkiye



5 Eylül Salı:



21.00 Türkiye-Belçika



7 Eylül Perşembe:



20.45 Letonya-Türkiye



TURNUVA FORMATI



Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.



Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.



İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.