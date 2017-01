Potada All-Star heyecanı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlar şöleni Spor Toto All-Star 2017'de üç kategoride yarışma yapıldı.

Ülker Sports Arena'da "Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" sloganıyla gerçekleştirilen Spor Toto All-Star 2017'nin ilk bölümünde sporcular Leaseplan yetenek yarışmasında mücadele etti. Bu yarışmaya Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ) ve Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor) katıldı. İlk turda Alp Karahan, Can Korkmaz ve Doğuş Özdemiroğlu elenirken, Kenan Sipahi ile Yiğit Arslan finale kaldı. Final etabında Kenan, parkuru 44 saniyede tamamlarken, 39 saniyede bunu gerçekleştiren Yiğit birinci oldu.



Dereceye giren basketbolculara ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Birinci Başkan Vekili Özden Pelister ile Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay verdi.



Geçen yılın yetenek yarışmasını birinci olarak tamamlayan ve bu yıl da aynı organizasyonda yer alacağı açıklanan Fenerbahçe oyuncusu Berk Uğurlu, rahatsızlığı nedeniyle mücadeleye katılmadı.



- 3 SAYIDA YİNE MELİH MAHMUTOĞLU



Organizasyonun ikinci etkinliğinde ligin etkili şutörleri, ING Bank 3 sayı yarışmasında karşı karşıya geldi. Bu yarışmada Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol) ve Vasilije Micic (TOFAŞ) yeteneklerini gösterdi.



Oyuncular, 5 ayrı noktada toplam 25 üçlük atışla birbirini geçmeye çalıştı. Geçen yılın şampiyonu Melih Mahmutoğlu, ilk finalist olurken, Sean Armand ile Vasilije Micic arasındaki rekabette final hakkını Micic elde etti.



Finalde Vasilije Micic 10 sayıda kalırken, Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla birinci oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu kategoride üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.



Oyunculara ödüllerini TBF İkinci Başkan Vekili Methi Bengisu, Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri ve ING Bank Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Feyza Tamer verdi.



- SMAÇ YARIŞMASININ BİRİNCİSİ HONEYCUTT



MetLife smaç yarışması ile bu bölümün son organizasyonu gerçekleştirilirken Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely (Fenerbahçe), birincilik için mücadele verdi.



Tyler Honeycutt, Stefan Moody ve Josh Owens, finale kaldı. Final mücadelesinde Honeycutt yaptığı güzel smaçlarla birinci oldu.



Bu yarışmaya katılacağı duyurulan Furkan Korkmaz, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle organizasyonda yer almadı.



Dereceye giren basketbolculara ödüllerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven takdim etti.



Yarışmada birinci olan sporculara on biner lira para ödülü verilirken, 3 sayı yarışmasının şampiyonu Melih Mahmutoğlu, "Biz burada bu organizasyonu yapabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde." diyerek, kazandığı 10 bin lirayı şehit ailelerine bağışladı.



Aerobik cimnastikte son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sundu. Yarış aralarında çeşitli gösterilerle basketbolseverler keyifli anlar yaşadı.