Porto 6'da 6 yaptı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz liginde karşılaştığı Rio Ave'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Lig'de konuk olduğu Rio Ave'yi 2-1 yenerek 6'da 6 yaptı.



Porto, ligin 6. haftasında gittiği Rio Ave deplasmanından Danilo'nun 54 ve Marega'nın 67. dakikada attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.



6. maçını da kazanan Porto, gol averajıyla, kendisi gibi 18 puan toplayan Sporting Lizbon'un önünde liderliğini sürdürdü.



BRAGA, VİTORİA'YI 2-1 YENDİ



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Braga, Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Vitoria Guimaraes'i ağırladı.



Braga, Paulinho'nun 23 ve Ahmed Hassan'ın 45+1'inci dakikada gelen golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Vitoria Guimaraes'in golünü ise 37. dakikada Raphinha kaydetti.



Puanını 9'a çıkaran Braga, 6. sıraya yükseldi. 7 puanda kalan Vitoria Guimaraes ise 9'unculuğa geriledi.